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20 июля, 23:52

Булыкин считает, что Глушенков уже готов к Европе

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

24-летний футболист оформил второй дубль в составе «Зенита» во второй игре за команду.

«Глушенков — топ-игрок, тут просто без вариантов. «Зенит» для него — это новая ступенька, но уже сейчас видно, что он готов к Европе. Но посмотрим, как он будет дальше играть. Против топ-клубов ему играть так не дадут, как сегодня. Но уровень Глушенкова очевиден для всех», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В следующем туре сине-бело-голубые 27 июля сыграют против «Рубина». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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