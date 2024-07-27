Булыкин считает, что Гончаренко будет непросто найти новый клуб

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу будущего белорусского тренера Виктора Гончаренко.

«Не знаю, какой клуб решится поработать с Гончаренко еще раз, все-таки вылет из РПЛ — удар по репутации. И из ЦСКА он уходил непонятно, выиграв один трофей. Эти моменты влияют на работодателя. Интересно, кто к нему присмотрится. Но я бы на наших молодых специалистов обращал внимание», — цитирует Булыкина Legalbet.

Последним клубом Гончаренко был «Урал», под руководством которого клуб вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей с «Акроном» (0:2, 2:1). Белорусский тренер уже работал в екатеринбургском клубе (2015), а также возглавлял БАТЭ, «Кубань», «Урал», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С армейцами дважды завоевал серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18) и выиграл Суперкубок-2018.