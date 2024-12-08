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Сегодня, 18:39

Булыкин считает, что игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» станет яркой и результативной

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Жду хорошей игры — атакующей, голевой скорее всего. Думаю, что клубам нужны очки сейчас, поэтому команды приложат все усилия, чтобы победить. Нас ждет интересная и красивая игра. На самом деле — это матч тура, потому что сейчас каждое очко очень ценится, и клубы хотят закончить как можно выше [в таблице] перед паузой», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

«Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в понедельник, 8 декабря. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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