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Сегодня, 18:43

Булыкин считает, что Ивич станет лучшим тренером сентября

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера в сентябре.

«Краснодар» держится на первом месте, выдает неплохие матчи. Думаю, Ивич будет лучшим тренером сентября. «Крылья Советов» тоже хорошо играли, идут на втором месте, поэтому Осинькина можно поставить на вторую строчку. Игорь Витальевич делает с самарцами невозможное. Его можно только похвалить за это, но на первом месте «Краснодар», который творит историю, поэтому Ивич — лучший тренер сентября", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре. В число претендентов вошли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за 4 матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за 4 матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за 4 матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за 4 матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за 4 матча).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-ivich-budet-luchshim-trenerom-sentyabrya/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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