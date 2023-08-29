Булыкин считает, что Карраскаль может стать ключевым игроком «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил перспективы колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в команде бело-голубых.

«Хорхе — футболист хороший, главное, чтобы у него все получилось и не было никаких конфликтов внутри клуба, тогда он поможет бело-голубым. Мы не знаем, из-за чего именно Карраскаль не играл у армейцев, был ли у него конфликт с Федотовым. «Динамо» для него новая команда и все зависит, как он себя там покажет, как к нему отнесется тренерский штаб и футболисты. Все это покажут ближайшие игры. По своим футбольным качествам Карраскаль может стать ключевым игроком «Динамо». Он уже показал, что мастеровитый футболист, теперь надо проявить себя в новом клубе», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

«Динамо» подписало контракт с 25-летним Карраскалем до лета 2027 года с опцией продления на один сезон. Ранее футболист выступал за ЦСКА.