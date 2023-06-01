Булыкин: «Клубам РПЛ нужно развивать наших ребят»

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что летом клубам РПЛ стоит отказаться от приобретения легионеров среднеего уровня.
«Я надеюсь, наши клубы обратят внимание на свои кадры. Сейчас нельзя приобрести в Россию легионеров высокого уровня. Я понимаю позвать одного-двух сильных иностранцев, которые тянули бы за собой остальных. Но это проблематично. А покупать обычных футболистов не вижу смысла. Их придется адаптировать, наигрывать год-два. Лучше доверять свои игрокам. Сейчас нет прежних стимулов, даже первое место в РПЛ не дает Лиги чемпионов и денег. Поэтому нужно развивать наших ребят. И тогда через год-два появятся клубы, укомплектованные талантливыми российскими игроками. Это понравится и болельщикам, и тренерам сборной, и руководителям РФС.
Сейчас больше начали обращать внимание на молодежь. А те, кто покупает легионеров, думают не о футболе, а о чем-от другом. Люди из Сербии, Хорватии, Африки нигде не получат такой зарплаты, как в России. Поэтому все рвутся сюда, пусть даже наши клубы не играют в еврокубках. Деньги — главный стимул, Россия платит и платит. Сократили бы эти зарплаты вдвое, дали бы их нашим игрокам, они показали бы футбол не хуже. А у нас набивают цену, переплачивают. Когда руководители всех клубов поймут, что надо делать ставку на россиян, уменьшать зарплаты, тогда начнется прогресс в российском футболе. Он будет более рентабельным и конкурентным», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.