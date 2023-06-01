Булыкин: «Клубам РПЛ нужно развивать наших ребят»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что летом клубам РПЛ стоит отказаться от приобретения легионеров среднеего уровня.

«Я надеюсь, наши клубы обратят внимание на свои кадры. Сейчас нельзя приобрести в Россию легионеров высокого уровня. Я понимаю позвать одного-двух сильных иностранцев, которые тянули бы за собой остальных. Но это проблематично. А покупать обычных футболистов не вижу смысла. Их придется адаптировать, наигрывать год-два. Лучше доверять свои игрокам. Сейчас нет прежних стимулов, даже первое место в РПЛ не дает Лиги чемпионов и денег. Поэтому нужно развивать наших ребят. И тогда через год-два появятся клубы, укомплектованные талантливыми российскими игроками. Это понравится и болельщикам, и тренерам сборной, и руководителям РФС.

Сейчас больше начали обращать внимание на молодежь. А те, кто покупает легионеров, думают не о футболе, а о чем-от другом. Люди из Сербии, Хорватии, Африки нигде не получат такой зарплаты, как в России. Поэтому все рвутся сюда, пусть даже наши клубы не играют в еврокубках. Деньги — главный стимул, Россия платит и платит. Сократили бы эти зарплаты вдвое, дали бы их нашим игрокам, они показали бы футбол не хуже. А у нас набивают цену, переплачивают. Когда руководители всех клубов поймут, что надо делать ставку на россиян, уменьшать зарплаты, тогда начнется прогресс в российском футболе. Он будет более рентабельным и конкурентным», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.