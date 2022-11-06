Булыкин считает, что клубы РПЛ с удовольствием захотят приобрести Дзюбу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный уход нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор».

«Лучше, конечно узнать точно, разорвал он контракт или нет. Я думаю, что клубы Российской премьер-лиги с удовольствием возьмут его. Вопрос только в нюансах, деталях... Если это произойдет, то многие захотят в РПЛ приобрести его», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.