Булыкин считает, что «Краснодар» не смог реализовать свое преимущество в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий столичного «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил итог игры пятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Игра понравилась по движению, по тому, как команды атаковали, как действовали на чужой половине поля, как старались осуществлять прессинг. Конечно, это не всегда хорошо получалось, но похвально само желание играть в давление, действовать интенсивно. Нереализованный пенальти психологически немного огорчил «Краснодар», но в то же время у «Локомотива» было очень мало моментов, не была заметна атакующая линия. Молодцы, что дотерпели, дожали в концовке, вырвали ничью, тоже самое было неделю назад с «Крыльями». А «Краснодар» не смог полностью реализовать свое преимущество, за что и поплатился — в «Локомотиве» собраны очень хорошие игроки, которым нужен всего один момент, чтобы забить. В этом плане у них сегодня получилось добиться результата. Все устали, все отдали очень много сил в этой игре, поэтому она смотрелась, была зрелищной», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».