Булыкин заявил, что «Краснодар» пока не готов к чемпионству

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«Игра мне понравилась, команды показали высокий уровень футбола. Но я не верю, что «Краснодар» способен стать чемпионом, они пока не готовы. «Зенит» выигрывает все свои матчи, а «Краснодар» этим похвастаться пока не может. Максимум «Краснодар» будет в тройке по итогам сезона, но никак не чемпионом», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции.

25 ноября сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». «Быки» на следующий день сыграют на выезде против «Урала».