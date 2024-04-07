Булыкин считает, что «Краснодар» вернулся в гонку за чемпионство РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на победу «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ над «Пари НН» (4:3).

«Это был веселый, интересный матч. Понятно, что тренеры не любят такой футбол, но болельщикам точно понравилось Можно только порадоваться за «Краснодар». Они возвращаются в гонку. Но если они хотят выиграть чемпионат, то нельзя допускать таких ошибок в обороне», — цитирукт Булыкина «РБ Спорт».