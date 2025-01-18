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Сегодня, 17:45

Булыкин считает, что латиноамериканцы из клубов РПЛ не хотят работать на сборах

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, почему бразильцы иногда с опозданием прибывают на сборы своих клубов после отпуска.

«В моей карьере было много ситуаций, когда бразильцы не прилетали вовремя на первый сбор. Но причины могут быть разными — даже во время отпуска можно получить травму, также могут быть проблемы с документами, ведь сборы обычно проводятся в чужой стране. А бывало, что кто-то просто уже не хотел играть за клуб и пытался оказывать давление на руководство.

Бразильцы часто таким увлекаются. Они просто не хотят работать на сборах (смеется). Вечно опаздывают, как-то оправдываются... Но реальная причина состоит в том, что на первом сборе нужно очень много бегать, а они просто не хотят этого делать (смеется). Такие случаи тоже были у меня в карьере. Бывало, что кто-то специально прилетал именно уже на второй сбор, а там уже гораздо легче — больше игры в футбол. Но в итоге все было нормально», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Ранее на сбор московского «Динамо» не приехал полузащитник Бителло, оставшись в Бразилии. Также в расположение своих команд отказываются возвращаться еще несколько латиноамериканских игроков из РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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