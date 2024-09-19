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Сегодня, 20:55

Булыкин считает, что Личке не стал лучшим тренером прошлого сезона из-итогового 3-го места «Динамо»

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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, чего не хватило Марцелу Личке, чтобы стать лучшим тренером России сезона-2023/24 по версии РФС.

«Чего не хватило Марцелу? Хотя бы второго места с «Динамо». Думаю, если бы команда взяла хотя бы серебро, то у Лички были бы шансы. А с третьим местом их просто не было, ведь тренера оценивают по результату.

Если бы победило «Динамо» в чемпионате, то признали бы лучшим Личку, это точно. Думаю, что борьба до последнего тура была не только между «Зенитом» и «Динамо», но и между Семаком и Личкой», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона «Динамо» боролось за чемпионство вплоть до последнего тура, но в итоге оказалось на 3-м месте в итоговой турнирной таблице. Чемпионом стал «Зенит», 2-м — «Краснодар».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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