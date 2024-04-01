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Сегодня, 00:17

Булыкин: «Локомотив» мог и выиграть у «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Мне понравился этот матч, было видно, что команды заряжены. Было все — скорости, борьба, красивые комбинации. Интрига сохранялась до последнего. «Локомотив» мог и выиграть этот матч, они играли чуть лучше, чем «Краснодар». Но все-таки ничья справедливый результат», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotiv-mog-i-vy-igrat-u-krasnodara/
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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