Булыкин считает, что «Локомотив» не заслуживал разгрома от «Краснодара»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировалпоражение команды от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ.

«Кто был на стадионе, конечно, понимают, что счет не по игре, что две ошибки Лантратова сыграли роковую роль. Такое случается у вратарей. Был момент, когда могли исправить ситуацию на 1:1, но судья отменил гол, показав вне игры. Обе команды играли хорошо, но ошибки вратаря повлияли на игру, и с этим тяжело было что-то сделать. И причины не в молодости, просто бывают такие дни.

Сейчас будет перерыв на матчи сборных, нужно забыть об этом матче, потренироваться и двигаться дальше. У «Локомотива» неплохие перспективы с таким молодым боевым составом, где всего один иностранец. Это должно радовать любителей российского футбола», — цитирует Булыкина Metaratings.

«Локомотив» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнётся в 12.00 по московскому времени.