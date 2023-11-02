Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам бороться за медали РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожники способны бороться за медали чемпионата России в сезоне-2023/24.

«Команде не хватает стабильности в игре, отсюда и провальные матчи. В этом компоненте нужно прибавлять. По составу железнодорожники способны бороться за медали РПЛ, но пока плохо получается. Если «Локомотив» будет вне топ-3, то это можно будет считать провалом. Надеюсь, Галактионов сможет исправить ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 13 турах.