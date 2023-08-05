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РПЛ

Сегодня, 15:03

Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам победить ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.

«Я ожидаю очень хорошей игры от ЦСКА и «Локомотива». Все-таки это дерби между командами, которые показывают очень хороший футбол. Железнодорожники минувшей весной проиграли только один матч в РПЛ — «Зениту», а армейцы заняли второе место и победили в Кубке. Это две перспективные команды. Конечно, у ЦСКА небольшие проблемы с трансферами, но «Локомотиву» не стоит на это обращать внимание. Думаю, нас ждет результативная ничья.
Не думаю, что этот матч покажет, на что обе команды могут рассчитывать в этом сезоне. Все будут решать другие игры. В перерыве чемпионата можно будет сделать какие-то выводы. Очень часто команда выигрывает чемпионат за счет того, что побеждает клубы из нижней части турнирной таблицы, а тем, кто выше — проигрывает. От одной игры точно ничего не стоит ждать. Еще будут матчи, в которых можно будет набрать очки. Думаю, в этой встрече будут голы, счет будет 1:1 или 2:2. Хотя, если «Локомотив» сыграет с полной самоотдачей и хорошо настроится, может обыграть ЦСКА», — приводит Metaratings слова Булыкина.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в субботу, 5 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
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