Булыкин считает, что «Локомотиву» придется несладко в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Локомотив» тоже может себя проявить и достойно сыграть. Сложность в том, что питерцы хорошо играют дома, а так как матч в данном случае выездной для москвичей, им придется несладко. На встречи с «Зенитом» игроки особенно настраиваются, за счет чего каждый футболист способен отличиться во время матча, и выделять кого-то не стоит. Да, у кого-то могут быть особенные настроения, как у Дзюбы, но остальные 100% тоже будут хорошо настраиваться на игру против чемпиона, и это как раз способно повлиять на результат», — приводит слова Булыкина RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16:30 по мск.

После восьми туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — восьмой (12 очков).