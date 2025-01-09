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Сегодня, 21:11

Булыкин считает, что «Локомотиву» зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какие позиции надо укрепить железнодорожникам во время зимнего трансферного окна.

«Локомотиву» зимой нужно купить 3-4 топ-игрока, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ. Железнодорожникам стоит приобрести забивного нападающего, атакующего полузащитника и центрального защитника. Но весь вопрос заключается в финансовых возможностях красно-зеленых. Если у клуба есть деньги, то можно усиляться до бесконечности и подписать хоть Криштиану Роналду с Лионелем Месси», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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