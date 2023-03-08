Булыкин считает, что матчи РПЛ после зимней паузы следует начинать позднее

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что систему «весна-осень» не нужно возвращать в РПЛ.

«Стоит ли сейчас переходить на систему «весна-осень», пока есть отстранения от еврокубков? Честно говоря, можно начинать чемпионат и попозже, от этого ничего не изменится, а также летом не делать большой перерыв, а проводить матчи, — цитирует Булыкина ТАСС. — Как раз не нужно ничего менять, а проще играть по этой же системе, но позже начинать, чтобы не было этих зимних проблем. Просто раньше это делалось, чтобы наши клубы успешно играли на международной арене — в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Поэтому сейчас начинать так рано смысла нет, можно сделать и попозже».

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате «весна — осень», матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень — весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.