Булыкин считает, что Митая нужно продавать в случае интереса «Ювентуса»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможном переходе Марио Митая в «Ювентус».

«Митай не стал основным футболистом в «Локомотиве». Да, он прибавил, но если им интересуется «Ювентус», надо продавать сразу же. Митай неплохо играет за «Локомотив», но много возится с мячом. Это не тот футболист, который нужен железнодорожникам. Так понимаю, у Митая такой стиль», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По данным Tuttosport, скауты «Ювентуса» будут следить за игрой Митая в товарищеском матче Албания — Чили.