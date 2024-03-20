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20 марта, 22:00

Булыкин считает, что Митая нужно продавать в случае интереса «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможном переходе Марио Митая в «Ювентус».

«Митай не стал основным футболистом в «Локомотиве». Да, он прибавил, но если им интересуется «Ювентус», надо продавать сразу же. Митай неплохо играет за «Локомотив», но много возится с мячом. Это не тот футболист, который нужен железнодорожникам. Так понимаю, у Митая такой стиль», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По данным Tuttosport, скауты «Ювентуса» будут следить за игрой Митая в товарищеском матче Албания — Чили.

В текущем сезоне 20-летний албанец провел за «Локомотив» 19 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-mitaem-interesuetsya-yuventus-ego-nado-srazu-zhe-prodavat/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
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