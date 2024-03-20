Булыкин считает, что Митая нужно продавать в случае интереса «Ювентуса»

20 марта, 22:00
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможном переходе Марио Митая в «Ювентус».
«Митай не стал основным футболистом в «Локомотиве». Да, он прибавил, но если им интересуется «Ювентус», надо продавать сразу же. Митай неплохо играет за «Локомотив», но много возится с мячом. Это не тот футболист, который нужен железнодорожникам. Так понимаю, у Митая такой стиль», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
По данным Tuttosport, скауты «Ювентуса» будут следить за игрой Митая в товарищеском матче Албания — Чили.
В текущем сезоне 20-летний албанец провел за «Локомотив» 19 матчей.