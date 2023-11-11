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Сегодня, 13:26

Булыкин считает, что московские клубы смогут решать свои проблемы во второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал форму московских клубов в РПЛ, отметив их нестабильность.

«И ЦСКА, конечно, нестабилен, и «Динамо» тоже. Эти команды могут претендовать при хорошей подготовке после зимней паузы. У динамовцев просто не было фактически подготовки с новым тренером. И «Локомотив», думаю, может выдать такую же серию, как в прошлом сезоне. Да и «Спартак» должен решить все неразберихи и исправить микроклимат во время зимней паузы. Не знаю, кто будет тренером, но, думаю, все эти вопросы они смогут решить, и нас ждет очень интересная концовка сезона после зимы», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 14 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очкаю. «Динамо» — на пятом месте (22 очка). «Локомотив» — шестой (21 очко). «Спартак» — (21 очко). Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/11/21687367.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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