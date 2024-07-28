Булыкин считает, что ничья была бы закономерным результатом в матче «Динамо» — «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Мне понравилась игра. Но не понравились комментаторы, которые рассказывали, что игра идет без центра поля. Команды очень хорошо проходили центр поля. Я бы объяснил комментаторам, что игра без центра поля —это когда защитник выбивает на нападающего, и там уже идет борьба. У команд были хорошие моменты. Игра была зрелищной. Голы «Динамо» были забиты после детских ошибок «Локомотива». Если бы была ничья, то все бы восприняли этот результат как закономерный. Команды хорошо себя проявили, а «Динамо» забило после двух рикошетов. Было интересно наблюдать за игрой. «Динамо» хоть и выступало не самым боевым составом, но очень хорошо выложились на поле. Это достойно высокой оценки», — сказал Булыкин «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Ростовом».