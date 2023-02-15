Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

«Думаю, что Дзюба должен помочь «Локомотиву» не вылететь, но никто не знает, как сложится ситуация. Сколько он сможет забить? Пять голов, наверное, сможет (смеется). Самое главное, чтобы Артем набрал форму и помогал команде. Сейчас внимание будет приковано не к Дзюбе, а ко всему «Локомотиву». Все ждут, что команда останется в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Он будет выступать под 7-ым номером.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.