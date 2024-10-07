Булыкин: «Грубые ошибки в обороне привели «Динамо» к поражению от ЦСКА»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение бело-голубых от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«ЦСКА в первом тайме должен был забивать мяча три, это как минимум. Армейцы выходили один на один с вратарем, Лунев тащил максимально, как мог. Во втором тайме у динамовцев получилось отыграться, и болельщики клуба думали, что можно даже выиграть, забив в своем фирменном стиле на последних минутах. Но у ЦСКА получилось дожать соперника, армейцы снова воспользовались ошибкой в обороне. Победу можно назвать заслуженной, потому что у армейцев было много моментов. Хотя у «Динамо» были шансы не проиграть, помешали грубые ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде против «Рубина».