Булыкин считает, что от игры с «Сочи» зависит будущее тренерского штаба «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура, в котором железнодорожники сыграют с «Сочи».

«Вряд ли в этой игре мы увидим что-то новое от «Локомотива», но от того, как ребята проведут этот матч, зависит результат и дальнейшее будущее тренерского штаба. Уже зона стыков. Думаю, это беспокоит даже тех, кто не особо следит в РЖД за футболом. Думаю, это одна из ключевых игр для «Локомотива». Может ли команда по итогам сезона остаться в зоне стыков? Не хочется в это верить. По бюджету и подбору игроков они там быть не должны. Но «Динамо» тоже вылетало, когда в это не мог никто поверить. «Локомотиву» надо это держать в уме, потому что выводы до сих пор не сделаны», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдет 8 октября на стадионе «Фишт». Начало — в 19.00 мск.

«Сочи» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» идет 14-м — 9 очков.