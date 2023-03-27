Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Булыкин: «С российским паспортом Пиняева трансфер в Европу невозможен»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде форварда московского клуба Сергея Пиняева в европейский клуб.

«Пиняев постоянно ездит заграницу на стажировки в клубы, поэтому он знает и в курсе, что такое зарубежный футбол. Но, учитывая проблемы футболистов, у которых российский паспорт, ему будет тяжело уехать. Пока Сергею нужно задержаться и окрепнуть в РПЛ, а потом уже смотреть дальше. Вряд ли Пиняев уедет играть заграницу этим летом, а вот через сезон — возможно. К этому нужно стремиться. Может ли Сергей в будущем уехать в «Манчестер Юнайтед», учитывая, что клуб уже смотрел за ним? С российским паспортом Пиняева такой трансфер невозможен. С нашим гражданством будет тяжело перейти в какой-либо европейский клуб, особенно в Англию», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 3 результативными передачами. В товарищеском матче с Ираком (2:0) он забил дебютный гол за сборную России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-s-rossiiskim-pasportom-pinyaeva-transfer-v-manchester-yunaited-nevozmozhen-238724/
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Петржела: «Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций»
Форвард «Торпедо» Стефанович — о Дзюбе: «Мы два абсолютно разных нападающих»
Отстраненные Талалаевым защитники Самсонов и Евдокимов вернулись в главную команду «Торпедо»
«Торпедо» объявило об уходе тренеров из штаба Талалаева
Спиридонов: «Зенит» уже не отпустит свое чемпионство, как бы «Спартак» ни сыграл»
В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Селихова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Торпедо» Стефанович — о Дзюбе: «Мы два абсолютно разных нападающих»

Петржела: «Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций»