Булыкин считает, что победа над «Динамо» раскрепостит «Спартак»

Сегодня, 16:07
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что матч бело-голубых против «Спартака» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России будет показательным для тренерских штабов обеих команд.
«Показательный ли это матч? Показательный для тренерских штабов — посмотреть ближайший резерв, оценить, кто с кем и как взаимодействует. По составам, наверное, «Спартак» был ближе к основному, поэтому сразу пошел в атаку, и все у него получилось. Соболев умеет исполнять, и «Динамо» стало намного тяжелее, учитывая, что у них не такой сыгранный состав. Конечно, все победы дают небольшую уверенность и психологически раскрепощают. Но следующая игра — в чемпионате, и обязательно нужно выигрывать и одним, и вторым. Кубок забудут, а результат будут помнить», — приводит слова Булыкина «Газетой.Ru».
29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.
В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -