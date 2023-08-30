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Сегодня, 16:07

Булыкин считает, что победа над «Динамо» раскрепостит «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что матч бело-голубых против «Спартака» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России будет показательным для тренерских штабов обеих команд.

«Показательный ли это матч? Показательный для тренерских штабов — посмотреть ближайший резерв, оценить, кто с кем и как взаимодействует. По составам, наверное, «Спартак» был ближе к основному, поэтому сразу пошел в атаку, и все у него получилось. Соболев умеет исполнять, и «Динамо» стало намного тяжелее, учитывая, что у них не такой сыгранный состав. Конечно, все победы дают небольшую уверенность и психологически раскрепощают. Но следующая игра — в чемпионате, и обязательно нужно выигрывать и одним, и вторым. Кубок забудут, а результат будут помнить», — приводит слова Булыкина «Газетой.Ru».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/30/21182666.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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