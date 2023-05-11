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Сегодня, 13:14

Булыкин считает, что «Ростов» смог оказаться вверху таблицы за счет фарта и 11-метровых

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, почему «Ростов» оказался вверху турнирной таблицы РПЛ.

«В «Ростове» не хватает качества, за счет фарта и 11-метровых он смог оказаться наверху. Но очень тяжело быть наверху без качественных футболистов и качественной игры. Поэтому, думаю, такого второго сезона у него точно не будет», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Булыкина.

На данный момент «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 26 туров. 14 мая ростовчане сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005119394_bulyikin_za_schet_farta_i_11-metrovyih_rostov_smog_okazatsya_naverhu
Дмитрий Булыкин
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