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Сегодня, 18:54

Булыкин считает, что с нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» во второй части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Да, Галактионов не самый опытный тренер, но если смотреть на футболистов «Локомотива» и на саму команду, то можно сказать, что 14 место явно не для них. Выйти из этой ситуации будет непросто, но я верю, что у «железнодорожников» все получится. Да, команда у «Локомотива» молодая, но опытных футболистов тоже достаточно. Один Баринов чего стоит, он один из лидеров. Также есть футболисты, которые в клубе уже давно играют и их тоже можно считать опытными. С нынешним составом «Локомотив» должен уходить из зоны вылета, а в следующем сезоне уже ставить самые высокие цели. Кроме Баринова лидером может стать Миранчук. Также есть молодые футболисты, которые могут взять ответственность на себя, к примеру Магкеев, Карпукас. Все эти футболисты могут проявить свои лидерские качества и помочь «Локомотву» выбраться из этой тяжелой ситуации», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-s-nyneshnim-sostavom-lokomotiv-dolzhen-ukhodit-iz-zony-vyleta-a-v-sleduyushem-sezone-stavit-samye-vysokie-celi-226010/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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