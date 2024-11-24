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Сегодня, 23:20

Булыкин: «После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Думаю, После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато. По игре красно-белые сейчас точно одни из лучших в РПЛ. Но команде нужна стабильность», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Булыкин
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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