Булыкин: «После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Думаю, После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато. По игре красно-белые сейчас точно одни из лучших в РПЛ. Но команде нужна стабильность», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.