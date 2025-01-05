Булыкин считает, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я думаю, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году. Мне кажется, что в этом сезоне любой клуб может стать чемпионом. Мы помним, как было в прошлом году, когда до последнего тура на первое место претендовали «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». В 2025-м к ним присоединятся «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» и «Зенит» имеют по 39 очков и занимают первое и второе места соответственно. «Спартак» с 37 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы. «Динамо» занимает четвертое место с 35 баллами, а «Локомотив» с таким же количеством очков идет пятым. ЦСКА расположился на шестой позиции, набрав 31 очко.