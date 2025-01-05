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Сегодня, 17:49

Булыкин считает, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я думаю, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году. Мне кажется, что в этом сезоне любой клуб может стать чемпионом. Мы помним, как было в прошлом году, когда до последнего тура на первое место претендовали «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». В 2025-м к ним присоединятся «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» и «Зенит» имеют по 39 очков и занимают первое и второе места соответственно. «Спартак» с 37 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы. «Динамо» занимает четвертое место с 35 баллами, а «Локомотив» с таким же количеством очков идет пятым. ЦСКА расположился на шестой позиции, набрав 31 очко.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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