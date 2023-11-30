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Сегодня, 11:02

Булыкин считает, что Шунину следует дорожить своим достижением по количеству матчей за «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил достижение вратаря бело-голубых Антона Шунина, который провел 358-й матч за команду и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Львом Яшиным, выйдя на поле в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Считаю, что Антон — большой молодец, он является одним из самых преданных клубу игроков, как Акинфеев в ЦСКА. Здорово, что ему удалось сравняться с таким великим футболистом бело-голубых, как Яшин. Безусловно, это яркий момент, и нужно обязательно отметить его и дорожить им», — приводит слова Булыкина RT.

Матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России стал для 36-летнего голкипера 358-м в составе московского клуба и сравнялся по этому показателю со Львом Яшином. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1238691-bulykin-shunin-dostizhenie
Антон Шунин
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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