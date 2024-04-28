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Сегодня, 06:46

Булыкин считает, что Слишкович может остаться главным тренером «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Если у Слишковича будет хороший результат, хорошая химия с командой, то почему бы и нет? Но это должны решать люди, которые находятся внутри. И желательно кто разбирается в футболе. Спортивный директор должен все показать на совете директоров, а те уже примут решение по поводу кандидатуру тренера — оставлять работать дальше или нет», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ростов» (5:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/28/22889677.shtml
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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