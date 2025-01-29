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Сегодня, 21:20

Булыкин: «Кокорин смог заиграть только в чемпионате Кипра. Конечно, у него есть обида на РПЛ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Александра Кокорина об уровне РПЛ.

Ранее 33-летний нападающий кипрского «Ариса» в интервью на YouTube-канале форварда «Краснодара» Федора Смолова заявил, что РПЛ «была говном еще в 2019 году».

«Я думаю, что обида его понятна, смог заиграть только в чемпионате Кипра. Он вообще в несколько раз ниже, чем чемпионат России. Учитывая, что Кокорин вряд ли заиграет в РПЛ и вряд ли сюда вернется — такие высказывания. Он здесь и не проявил бы себя с таким отношением, какое у него. Есть какая-то обида, поэтому он так и сказал», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
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