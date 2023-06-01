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Сегодня, 17:45

Булыкин считает, что Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе

Алина Савинова
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Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что бывшему главному тренеру ЦСКА и «Рубина» Леониду Слуцкому незачем возвращаться к тренерской работе.

«Вряд ли «Динамо» всерьез рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера. У Леонида Викторовича, по его собственным словам, все очень хорошо получается в шоу-бизнесе. К тому же доходы там больше, чем в футболе. Думаю, Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что в услугах Слуцкого заинтересовано «Динамо».

Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также Слуцкий тренировал «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123057-bulykin-sluckomu-net-smysla-vozvraschatsya-k-trenerskoj-rabote-vsyo-horosho-v-shou-biznese.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
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