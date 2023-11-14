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Сегодня, 18:51

Булыкин считает, что совет директоров «Локомотива» тоже должен урегулировать конфликт Дзюбы и Пиняева

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил, кто должен решать ситуацию с возникшим конфликтом игроков московской команды Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

«Руководство и тренер должны эти вопросы решать. Конечно, они должны вмешиваться, чтобы такое больше не повторилось, а в команде была хорошая атмосфера. Все должны влиять. Может и кто-то из совета директоров тоже. Потому что ситуация может разрастись и сказаться на команде, на ее результатах», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). В «Локомотиве» назвали неправдой информацию о конфликте между игроками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-schitaet-chto-sovet-direktorov-lokomotiva-tozhe-dolzhen-razreshit-konflikt-dzyuby-i-pinyaeva-305523/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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