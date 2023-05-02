Булыкин считает, что «Спартак» и ЦСКА разыграют серебряную медаль РПЛ

Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Дмитрий Булыкин предположил, кто может занять второе место в чемпионате страны.

«Думаю, что в борьбе за второе место будет суперинтрига. Конечно, хотелось бы, чтобы и за первое место была такая борьба. «Спартак» и ЦСКА — фавориты в борьбе за серебро по итогам сезона, по игре они смотрятся предпочтительнее, чем «Ростов». Внизу также нас ожидает борьба за место в РПЛ, никто не хочет вылетать в ФНЛ», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 25 туров второе место в РПЛ занимает «Ростов» с 50 очками, на третьем — «Спартак» (49), а на четвертом — ЦСКА (48). Лидирует — «Зенит» (61 очко).