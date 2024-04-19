Булыкин: «Ростовчане на ходу, но и «Спартак» – это раненый зверь»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Спартаком» в 25-м туре РПЛ.

«У болельщиков «Спартака» есть основания для оптимизма. Всё-таки после увольнения Абаскаля футболисты встряхнулись и хотят показать себя с лучшей стороны и новому наставнику, и публике. В команде собраны качественные игроки, которые могут давать хороший результат.

Ростовчане на ходу, но и «Спартак» — это раненый зверь. Поэтому игра будет интересной», — цитируует Булыкина Vprognoze.ru.

«Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» в воскресенье, 21 апреля. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.