Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:47

Булыкин считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля из-за отсутствия результатов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Такое происходит. Иногда случаются игры, в которых у команды ничего не получается, и ты ничего с этим не можешь поделать. Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. В этом плане ребята не могут никак найти взаимопонимание, отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды. А тренер от них напрямую зависит — если результаты плохие, то его увольняют, а если хорошие, то как бы кто плохо не играл, он останется», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В 10-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. На данный момент красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/01/21404695.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
В Армении сообщили о завершении процесса переезда жителей Карабаха
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Деменко: «Матч со «Спартаком» — это был звездный час «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Азаров назвал исторической победу «Крыльев Советов» над «Спартаком»
Лещенко назвал грубой игру футболистов «Ахмата» в матче с «Динамо»: «Так нельзя»
Кечинов заявил, что «Крылья Советов» созревают для борьбы за высокие места
Лещенко о ничьей «Динамо» с «Ахматом»: «Редко обижаюсь на судейство, но Чистяков не справился»
Рианчо: «Абаскаль — хороший тренер, но перед «Спартаком» стоит сложный выбор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губернатор Самарской области Азаров назвал исторической победу «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Деменко: «Матч со «Спартаком» — это был звездный час «Крыльев Советов»