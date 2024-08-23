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Сегодня, 14:39

Булыкин: «Спартак» способен забить «Зениту» мяча два»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Нас ждет очень интересное дерби двух столиц. «Спартак» сейчас на ходу и много забивает. «Зенит» немного ослаблен, но у них есть те, кем можно заменить эти потери. У них все-таки два состава с очень хорошими футболистами. Даже с небольшими кадровыми проблемами «Зенит» представляет грозную силу. Но в этой игре нет фаворита. Все будет зависеть от реализации моментов.

У «Спартака» хорошие шансы сыграть ярко в атаке. Думаю, мяча два они способны забить. Скорее всего, в этом матче будет ничья 2:2 или 1:1. Это самый реальный исход этой встречи. Точно не будет 0:0», — приводит слова Булыкина Legalbet.

После пяти туров «Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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