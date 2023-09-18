Булыкин рассказал об общении с Черчесовым: «В РПЛ он еще появится и наведет шороху»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос «СЭ» о разговоре с экс-тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым перед матчем 8-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Оренбургом» (0:2).

«Перед матчем пообщались, обменялись впечатлениями о российском чемпионате, поговорили о «Ференцвароше». Дальше уже смотрели игру. Где продолжит карьеру Черчесов? Куда-то он точно придет. Вот куда — надо спросить у него. Я всегда поддерживал Черчесова и верил в него. Это хороший психолог, большой специалист, который говорит на различных языках. Плюс с чувством юмора у него все нормально. В РПЛ он еще появится и наведет шороху», — сказал Булыкин «СЭ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.