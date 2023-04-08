Булыкин считает, что «Торпедо» будет тяжело остаться в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Торпедо» на сохранение места в РПЛ.

«Понятно дело, что сложно, но все возможно. У них отставание в четыре очка от зоны стыковых матчей, сейчас они в зоне вылета. Будет тяжеловато, «Торпедо» показало, что будет биться до конца. Но все возможно», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.