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Сегодня, 20:30

Булыкин считает, что трансфер Луиса Энрике — не последняя громкая сделка «Зенита» этой зимой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

О трансфере 24-летнего бразильца было объявлено на этой неделе. По данным портала Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатил бразильскому клубу за игрока 33 миллиона евро.

«Понятно, что Энрике — топ-игрок, но все будет зависеть от адаптации в России. Мы же все помним, что даже Малкому было тяжело первое время в нашем чемпионате. Трансфер Энрике показал, что «Зенит» серьезно настроен в борьбе за титул. Мне кажется, что это не последняя громкая сделка «Зенита», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В составе «Ботафого» Луис Энрике в 2024 году принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи, а также стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

«Зенит» после 18 туров РПЛ набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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