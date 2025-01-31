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Сегодня, 19:55

Булыкин считает, что трансферы между ЦСКА и «Спартаком» утратили принципиальность

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что прямые трансферы между ЦСКА и «Спартаком» потеряли свою принципиальность.

Ранее СМИ сообщали, что вратарь армейцев Илья Помазун вскоре станет игроком принципиального соперника московского клуба.

«Откуда «Спартак» забирает Помазуна — не так важно. А в какой сейчас игрок форме, виднее тем, кто захотел его купить. Не думаю, что трансфер делают, не глядя. Посмотрим, оправдается переход или нет, но конкуренция будет очень хорошая во вратарском цехе.

Трансфер из ЦСКА в «Спартак»? Думаю, сейчас это уже ничего не значит. Вопрос только в том, как футболист проявит себя в матчах, когда ему доверят место. Если хорошо сыграет, болельщики примут его как своего. Главное — качественно выполнять работу», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, за всю карьеру он сыграл за клуб лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год вратарь выступал на правах аренды за «Урал».

Осенью армейцы отстранили игрока от работы с основным составом, позже он не был включен в список участников зимних сборов.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Булыкин
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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