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Сегодня, 13:49

Булыкин считает, что Тюкавин олицетворяет «Динамо»

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Константин Тюкавин олицетворяет свой клуб.

«Для меня Тюкавин — олицетворение бело-голубых, их атаки. Как ни крути, он является основным нападающим и, конечно, в этом сезоне пока он не забивает столько, сколько хотелось бы. Не очень ярко выступает, но со временем всё вернётся. Хочется, чтобы «Динамо» прибавило в мощности и уверенности. Хочется, чтобы клуб показывал игру, достойную чемпиона», — цитирует Булыкина Legalbet.

В сезоне 2024/24 воспитанник «Динамо» Тюкавин провел шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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