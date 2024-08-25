Булыкин считает, что Тюкавин олицетворяет «Динамо»

Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Константин Тюкавин олицетворяет свой клуб.

«Для меня Тюкавин — олицетворение бело-голубых, их атаки. Как ни крути, он является основным нападающим и, конечно, в этом сезоне пока он не забивает столько, сколько хотелось бы. Не очень ярко выступает, но со временем всё вернётся. Хочется, чтобы «Динамо» прибавило в мощности и уверенности. Хочется, чтобы клуб показывал игру, достойную чемпиона», — цитирует Булыкина Legalbet.

В сезоне 2024/24 воспитанник «Динамо» Тюкавин провел шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.