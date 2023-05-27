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Сегодня, 13:30

Булыкин считает, что у «Динамо» есть небольшое преимущество в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом».

«Динамо» и «Локомотиву» уже ничего не надо, поэтому фаворита нет. Небольшое преимущество есть у «Динамо», потому что играет дома. Своих болельщиков хочется порадовать. В «Локомотиве» есть футболисты, которые находятся в хорошем расположении духа, проводят удачно весну. Победит в этом дерби тот, кто сделает больше ошибок", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-u-dinamo-est-nebol-shoe-preimushhestvo-v-matche-s-lokomotivom/
Дмитрий Булыкин
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