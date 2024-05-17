Булыкин считает, что у «Динамо» есть все шансы стать чемпионом России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Игра пройдет 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Если «Зенит» и «Краснодар» проведут свои матчи как и до этого, то «Динамо» может стать чемпионом. Я думаю, бело-голубые это понимают, и команда приложит все усилия для того, чтобы не упустить чемпионство из рук. Такого не было очень давно, ребятам нужно собраться, хорошо сыграть и тогда мечта болельщиков, руководителей клуба и футболистов осуществится», — сказал Булыкин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. «Крылья Советов» располагаются на 8-й строчке (40).

(Софья Грецкая)