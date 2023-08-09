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Сегодня, 13:55

Булыкин считает, что уход Тикнизяна в «Вердер» может ослабить «Локомотив»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Вердер».

«Если предложат хорошие деньги за него, то стоит. Любой футболист из хороших клубов РПЛ может проявить себя в Европе. Это не так сложно. Но там совсем другой быт, там нужно акклиматизироваться, обосноваться и в плане жизни, и в плане футбола, найти контакт с партнерами. Там все по-другому. Еще я думаю, придется поменять условия в зарплате. Не все хотят этого, не все могут. Заиграть в Европе вполне возможно, потому что в некоторых командах там уровень футболистов даже ниже, чем в России», — сказал Булыкин «СЭ»

Также Булыкин отметил, что «Локомотив» найдет замену Тикнизяну в случае его ухода.

«Уход хорошего футболиста, который забивает, который поставил перед собой самые высокие цели — может немного ослабить «Локомотив». Но у клуба есть и футболисты, которые могут заменить Наира, и возможности, чтобы купить кого-то. Ничего страшного не случится», — добавил Булыкин.

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

Дмитрий Булыкин
Наяир Тикнизян
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
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