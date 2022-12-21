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Сегодня, 22:24

Булыкин считает, что в «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан железнодорожников.

«В «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды. Никто не скажет рано или не рано Сергею переходить в «Локомотив». Только время покажет, что с ним произойдет. Сейчас железнодорожники нуждаются в лидерах, и Пиняев, как раз, может им стать. Да, Сергей еще молод, но все возможно», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист хочет отказаться от перехода в московский «Локомотив», несмотря на то что клубы уже согласовали переход форварда самарцев. Текущий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

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Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Источник: Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив»
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