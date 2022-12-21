Булыкин считает, что в «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан железнодорожников.

«В «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды. Никто не скажет рано или не рано Сергею переходить в «Локомотив». Только время покажет, что с ним произойдет. Сейчас железнодорожники нуждаются в лидерах, и Пиняев, как раз, может им стать. Да, Сергей еще молод, но все возможно», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист хочет отказаться от перехода в московский «Локомотив», несмотря на то что клубы уже согласовали переход форварда самарцев. Текущий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.