Булыкин считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за медали

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 23 тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив».

«Оренбург» уже преподнес много сюрпризов в играх против топ-клубов. Ожидаю, что матч будет непростым для «Локомотива, особенно учитывая искусственное поле. Сложно сказать, как они покажут себя на синтетике. Отсутствие Дзюбы — плюс для «Оренбурга», но есть же Пиняев, Глушенков. Ребятам есть что доказывать. Работа Галактионова? Пока все идет очень неплохо. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за медали», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.